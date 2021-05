Avaré ultrapassa os 7 mil casos de Covid-19

Da Redação

Avaré ultrapassou nesta quarta-feira, 19 de maio, os sete mil casos de Covid-19. É o que consta no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a pasta são 7016 casos confirmados, além de 157 óbitos e 6542 pessoas recuperadas. Neste momento, Cidade concentra 282 moradores em isolamento domiciliar, bem como 30 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (29 internados na Ala 5 e 1 pacientes internados na Ala 1), 5 pacientes internados em outros municípios.

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Avaré:

UTI e Enfermagem com 100% de ocupação. Ainda segundo a Saúde, há 24 pacientes no PS aguardando vaga para internação na Santa Casa, sendo 1 deles intubado.

Além da disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/index.php/coronavirus.