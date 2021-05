Itatinga: estradas rurais passam por trabalhos de manutenção

Início ocorreu no Distrito do Lobo e no entorno da estrada, seguindo sentido a estrada 80 alqueires

Da Redação

A Prefeitura de Itatinga por meio da Diretoria Geral de Obras, Transporte e Infraestrutura iniciou neste mês de Maio as melhorias das estradas rurais do Município de Itatinga. O início ocorreu no Distrito do Lobo e no entorno da estrada, seguindo sentido a estrada 80 Alqueires.

De acordo com a disponibilidade de material e conforme estabilidade metereológica, também serão realizados os trabalhos na estrada sentido a Balsa, bem como em todas as entradas de propriedades rurais daquela localidade.