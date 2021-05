Alunos de graduação da FMVZ/Unesp Botucatu são vacinados contra a Covid-19

Aplicação ocorre na Central de Aulas da Faculdade de Medicina, em Rubião Júnior

Da Redação

Os estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã do dia 20 de maio. A vacinação dos estudantes de todas as unidades da Unesp no município faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Ministério da Saúde, Governo Federal e Fundação Gates.

No último domingo (16), mais de 66 mil moradores de Botucatu receberam a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca na cidade, que utilizou a estrutura das eleições do ano passado e 2,5 mil voluntários para realizar as aplicações.

A vacinação dos estudantes teve início na quarta-feira, dia 19, para os alunos dos cursos da Faculdade de Medicina e do Instituto de Biociências. Os alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas serão vacinados na tarde do dia 20 e no dia 21. A vacinação ocorre na Central de Aulas da Faculdade de Medicina, no câmpus da Unesp, em Rubião Júnior.

“Nossos alunos são moradores de Botucatu mas, como a maioria mora em repúblicas, eles têm dificuldade de comprovar o endereço. Além disso, uma boa parcela também não vota aqui. Ciente dessa situação, a Secretaria de Saúde do município entendeu a necessidade de vacinar os estudantes, uma vez que a população da cidade participou da vacinação em massa. Com isso, temos a perspectiva de retomar as atividades presenciais na universidade, após a análise dos conselhos dos cursos de graduação”, comentou o diretor da FMVZ, professor Cezinande de Meira.

Nas últimas semanas, os alunos dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia foram informados sobre a vacinação e convidados a participar. A previsão era vacinar 531 estudantes, do 2° ao 5° ano. Os alunos do primeiro ano, que ainda não iniciaram as aulas, ainda não participaram da vacinação. “Os estudantes aderiram ao nosso convite. É uma forma de deixá-los protegidos e também de proteger o total da nossa comunidade no caso de uma futura retomada das atividades”, afirmou o professor Meira, que fez questão de agradecer a Faculdade de Medicina e a Secretaria de Saúde de Botucatu pelo trabalho. “Essa iniciativa é muito importante para a FMVZ e para as demais unidades da Unesp”.

Leonardo Tobias de Miranda, 23 anos, natural de Paraíbuna/SP, aluno do 5° ano de Zootecnia foi um dos vacinados na campanha. “Essa parceira da Unesp com a Prefeitura nos deu uma oportunidade importante em meio a essa pandemia. Poder tomar a vacina dá uma sensação de alívio e também de ajudar o nosso país a melhorar e sair dessa situação difícil”. A piracicabana Isabela Patrocínio da Luz, 19 anos, aluna do 3° ano de Zootecnia, concorda com o colega. “Fiquei bem feliz de participar desse estudo e pela Unesp e a Prefeitura proporcionarem essa oportunidade para nós. Agora, a expectativa é voltarmos futuramente às aulas presenciais, que estão fazendo falta”.

Os coordenadores dos cursos de graduação da FMVZ enfatizaram a importância da vacinação dos estudantes para o tão desejado retorno às aulas presenciais. “Sem dúvida, a inclusão dos alunos da Unesp no programa de vacinação da nossa cidade é fundamental para que possamos dar continuidade a nossas atividades acadêmicas, não apenas na formação desses estudantes, mas também nas atividades de pesquisa e extensão da universidade. Ficamos muito felizes e temos expectativas renovadas de termos condições favoráveis para, gradativamente, retomarmos nossas atividades presenciais”, destacou o professor Rogério Amorim, coordenador do curso de Medicina Veterinária. O professor Paulo Roberto de Lima Meirelles, coordenador do curso de Zootecnia, afirmou. “A participação dos nossos alunos na vacinação é muito importante. Quanto maior o número de vacinados, maior e mais rápida a possibilidade de um retorno às aulas presenciais, que é a algo que nossa comunidade aguarda ansiosamente”.