Botucatu receberá palestra online sobre turismo de aventura

Palestra ocorrerá no dia 26 de maio, das 19 às 21 horas, pela plataforma virtual Zoom

Da Redação

A Secretaria Adjunta de Turismo convida todo o trade turístico para participar da palestra “Normalização do turismo de aventura no Brasil – 2004 a 2021” ministrada por Marco A. Orlando.

A palestra abordará o histórico do processo de desenvolvimento e elaboração dessas normas e qual o status atual do Brasil no processo de normalização mundial do turismo de aventura. Discorrerá também sobre as aplicações dessas normas, obrigatoriedade de uso e jurisprudências atuais (responsabilidade civil e criminal) no Brasil.

Os participantes terão a oportunidade de interagir com o palestrante com dúvidas específicas de sua atuação.

A palestra ocorrerá no dia 26 de maio, das 19 às 21 horas, pela plataforma virtual Zoom, gratuitamente. Aos participantes, haverá emissão de certificado.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/ EW9QfJnyQF5NwSS1A .

Sobre o palestrante

Marco A. Orlando é membro fundador da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura), atuou como professor convidado do curso de bacharelado em turismo do SENAC/SP, e também é parceiro da ONG Férias Vivas.

Mais informações

Secretaria Adjunta de Turismo

Endereço: Rua Benjamin Constant nº 470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490