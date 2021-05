Botucatu registra a 211ª morte por Covid-19; vítima é um homem de 52 anos

Ele estava internado no Hospital das Clínicas

Da Redação

Um homem de 52 anos morreu vítima da Covid-19 em Botucatu nesta quinta-feira, 20 de maio, conforme apurado pelo Notícias.

Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu.

Com isso, chegam a 211 as mortes acumuladas. É o 15° óbito de moradores de Botucatu neste mês, o que equivale a 7,10% do total desde o início da pandemia.

Leia mais: