Mulher que desapareceu em Botucatu é encontrada morta; namorado é o principal suspeito e está preso

Namorado estava preso desde o final de semana; corpo foi encontrado em Itatinga

Da Redação

O desaparecimento de Nilceia Ferreira, 39 anos, moradora de Botucatu, teve um trágico desfecho. O corpo da mulher foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 20 de maio, enterrado em uma área de mata em Itatinga.

Nilceia estava desaparecida desde a semana passada, fato que gerou comoção e intensa busca dos familiares. O principal suspeito do crime é um homem, a quem os familiares atribuem como namorado. Consta que ela havia conhecido o suspeito pela Internet e saído com o mesmo, com rumo desconhecido.

Com o suspeito preso, a polícia foi até uma chácara, onde o corpo foi encontrado em meio da mata. O homem disse que a matou com um canivete. A última postagem de Nilceia nas redes sociais foi em 11 de maio, quando relatou estar com Covid-19 e dizia estar confiante em superar a doença.

Este fato será analisado durante as investigações por gerar suspeitas, já que o perfil teria sido mantido ativo durante alguns dias, fazendo pedidos de dinheiro a conhecidos.

O suspeito já estava preso no final de semana, mas por outro motivo: não pagamento de pensão alimentícia a um filho de outro relacionamento.

A Polícia continuará a apurar as motivações do crime.