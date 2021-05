Parque Tecnológico de Botucatu tem novo diretor executivo

Parque Tecnológico possui 35 empresas instaladas, sendo 18 incubadas e 17 de coworking

Da Redação

O Parque Tecnológico de Botucatu terá durante os próximos 04 anos um novo diretor executivo. Daniel da Cruz Lopes, administrador e ex-secretário municipal, assume a direção do empreendimento, que tem o objetivo de promover a inovação por meio da interação entre as bases do conhecimento (universidades, centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento) com empresas.

“Uma importante iniciativa é continuar investindo em uma infraestrutura capaz de favorecer a convergência de conhecimentos, ideias e projetos para impulsionar o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e ambiental de Botucatu. Para isso a busca de recursos para implantação do Centro Empresarial e a atração de novas empresas serão minhas prioridades”, afirma Daniel.

Graduado em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas de Botucatu, pós-graduado em Auditoria pela UNIP e atualmente cursando Engenharia Civil pela Uninter Educacional S.A., Daniel da Cruz Lopes atuou no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) – Diretoria Regional de Botucatu, e em janeiro de 2007 iniciou suas atividades junto a Prefeitura de Botucatu, ocupando cargo de assessor administrativo na extinta Secretaria de Indústria e Comércio, durante os anos de 2007 e 2008.

Desde abril de 2017, ocupava o cargo de Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, atuando também como membro nos Conselhos de Administração da Associação Parque Tecnológico Botucatu e Conselho Municipal do Trabalho. Além dos Conselhos citados, o profissional atuou junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Comissão Municipal de Emprego e Conselho Municipal de Turismo.

“O Parque Tecnológico Botucatu pode ter uma impacto muito positivo na sociedade e na economia local e de toda a região, como o desenvolvimento econômico regional, a abertura de novas empresas e vagas de trabalho, tanto para recém-graduados quanto para profissionais qualificados”, finaliza o novo diretor executivo.

Atualmente, o Parque Tecnológico conta com a presença de 35 empresas instaladas, sendo 18 incubadas e 17 de coworking.

Fazem parte da diretoria também Ricardo Rall, Diretor Administrativo Financeiro e Paulo Eduardo Martins Ribolla, Diretor Científico. A Associação Parque Tecnológico Botucatu conta ainda com Carlos Frederico Wilcken, como Presidente e Celso Fernandes Joaquim Júnior, Vice Presidente.