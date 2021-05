Polícia realiza flagrante de tráfico; helicóptero foi usado no transporte da droga

Polícia investiga o caso; piloto não foi encontrado

Da Redação

A Polícia Militar recebeu a informação de que traficantes se utilizariam de um canavial para descarregar drogas. O flagrante ocorreu na tarde desta quinta-feira, 20 de maio, em Lutécia, na região de Marília.

Por volta das 13h30, a equipe do Policiamento Rodoviário recebeu a informação de que um helicóptero havia pousado em um canavial na Rodovia Municipal Jurandir Fiori km 05 + 100m, sentido Oeste.

Com apoio de equipes do Grupamento Aéreo, 8° BAEP e FT do 32° BPM/I, foram realizadas buscas pelas matas e canavial, ocasião em que a equipe do Policiamento Rodoviário localizou o helicóptero sem o piloto, e, em seu interior, grande quantidade de cocaína.

Ainda estão sendo realizadas diligências em busca do piloto e eventuais tripulantes, bem como de possíveis veículos que estariam à espera da droga.

Nesse momento ocorrência sendo encaminhada para a Polícia Federal de Marília.