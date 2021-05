Projeto do Meio Ambiente cria horta orgânica no Horto Florestal de Avaré

Os produtos serão consumidos pelos próprios participantes do projeto

Da Redação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente implantou uma horta orgânica no Horto Municipal. A iniciativa é uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por meio do Projeto Jovem Agricultor do Futuro.

Com verduras e ervas medicinais, o espaço é cultivado desde fevereiro com adubação orgânica por alunos do Senar.

O município disponibiliza o local para a horta e a produção da compostagem. Já as mudas e o adubo orgânico ficam por conta do parceiro.

Os produtos serão consumidos pelos próprios participantes do projeto. A proposta é desenvolver neles o senso de responsabilidade, além de habilidades técnicas.

O projeto atende aos critérios do Programa VerdeAzul, ciclo 2021. A iniciativa estadual tem o objetivo de estimular a elaboração e a execução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável em todo o território paulista.

Riscos

O agrotóxico tem sido utilizado na agricultura de maneira indiscriminada, afirma a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Inseticidas, herbicidas, vermífugos, fungicidas e acaricidas são alguns exemplos.

“A utilização indiscriminada de tais produtos causa, sem sombra de dúvidas, a degradação do meio ambiente, com efeitos irreversíveis, e provoca riscos à saúde dos indivíduos. Quando expostos a esse tipo de agente químico, o organismo humano e o meio ambiente apresentam consequências que podem surgir a curto, médio e longo prazo, dependendo da quantidade, do tipo e do tempo de exposição”, conclui o Meio Ambiente.