Região oferece 6 oportunidades de trabalho; confira as vagas:

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou seis novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, devido a fase de transição, os currículos devem ser enviados pelo e-mail patsaomanuel@sde.gov.br ou pelo Whatsapp (14) 99742-8942 informando a vaga desejada.

Confira as vagas:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (03 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. NÃO NECESSITA EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 963,27 + R$ 209,00 DE INSALUBRIDADE + 20% ADICIONAL DE PLANTÃO NOTURNO + R$ 157,90 DE VALE ALIMENTAÇÃO + R$ 126,32 DE VALE COMBUSTÍVEL.

SUPERVISOR DE VENDAS (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE NO MÍNIMO 25 ANOS DE IDADE, ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA DE 2 ANOS. SALÁRIO DE R$ 1.500,00 + COMISSÕES.

VENDEDOR INTERNO (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE NO MÍNIMO 25 ANOS DE IDADE, ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA DE 2 ANOS. SALÁRIO DE R$ 1.320,00 + COMISSÕES.

MOTORISTA DE ÔNIBUS (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para as vagas de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, os candidatos podem ser do sexo masculino e feminino a partir de 18 anos de idade. As vagas estarão abertas até o dia 19/05 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de SUPERVISOR DE VENDAS, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, deve ter no mínimo 25 anos idade e 2 anos de experiência. A vaga estará aberta até o dia 20/05 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de VENDEDOR INTERNO, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, deve ter no mínimo 25 anos idade e 2 anos de experiência. A vaga estará aberta até o dia 23/05 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de MOTORISTA DE ÔNIBUS, o candidato deve ser do sexo masculino, ter experiência de no mínimo 2 anos em carteira, ter curso de transporte coletivo de passageiros e transporte escolar. A vaga estará aberta até o dia 21/05 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.