Sebrae de Botucatu oferece 280 vagas de cursos gratuitos para geração de emprego e renda

Os cursos serão realizados nos meses de junho e julho

Da Redação

Os moradores de Botucatu podem se inscrever em 281 vagas disponíveis para cursos de capacitação técnica e de gestão, sendo 184 vagas para capacitações remotas e 97 presenciais. A ação faz parte do Avante Botucatu, grupo criado com o objetivo de estabelecer ações para retomada e fortalecimento da economia e envolve Sebrae-SP além de sindicatos e Poder Público.

Os cursos serão realizados nos meses de junho e julho. As capacitações presenciais com inscrições abertas são: Aprenda a criar, montar e vender bijuterias; Seja especialista em alongamento de cílio; Seja um jardineiro profissional e Seja um especialista em depilação facial com linha. As aulas serão ministradas no Senac. As pré-inscrições podem ser feitas no link: http://bit.ly/BOTUCATUTECNICO

Já os cursos de gestão são voltados para quem é Microempreendedor Individual (MEI) e serão realizados no Sebrae Botucatu. Estão previstas duas turmas do curso Organize seu negócio e mais uma turma da capacitação Pronto para crescer. Cada turma terá 20 vagas e terá orientações sobre planejamento, marketing, finanças e crédito. As pré-inscrições podem ser feitas no link: http://bit.ly/EmpreendaGestaoBotucatu

Online

Os cursos que serão transmitidos online com vagas abertas são: Seja um visagista profissional, Estratégias de venda para produtos de moda, Técnicas para a criação de uma loja virtual (duas turmas), Aprenda a reparar sistemas de partida de motores, Aprenda a realizar manutenção em instalações elétricas, Aprenda a desenvolver projetos elétricos e Aprenda a dimensionar circuitos elétricos residenciais.

Além da capacitação técnica, os participantes receberão orientações sobre gestão para ajudar na administração do negócio. Pré-inscrição no link: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE.

Programa

O Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP com o Governo de São Paulo, foi criado com o objetivo de oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio. Baseado em seis pilares, o empreendedor poderá realizar a abertura de sua empresa com agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, aprender a gerir a seu negócio, se inscrever em cursos de qualificação profissional, além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por meio de parcerias com plataformas digitais.

:: Cursos presenciais ::

Aprenda a criar, montar e vender bijuterias

Data: 7 a 19 de junho, 13h às 17h (segunda a sexta-feira) e 8h às 12h (sábado)

Vagas: 7

Seja especialista em alongamento de cílio

Data: 7 a 19 de junho, das 13h às 17h (segunda a sexta-feira) e 8h às 12h (sábado)

Vagas: 10

Seja um jardineiro profissional

Data: 14 a 29 de junho, das 13h às 17h

Vagas: 10

Seja um especialista em depilação facial com linha

Data: 21 de junho a 2 de julho, das 13h às 17h

Vagas: 10

Organize seu negócio

Data: 14 a 17 de junho, das 16h às 20h

Vagas: 20

Pronto para crescer

Data: 21 a 25 de junho, das 16h às 20h

Vagas: 20

Organize seu negócio

Data: 28 de junho a 1º de julho, das 16h às 20h

Vagas: 20

:: Cursos remotos ::

Seja um visagista profissional

Data: 1º a 15 de junho, das 14h às 17h12 (terça a sexta-feira)

Vagas: 30

Estratégias de venda para produtos de moda

Data: 7 a 16 de junho, das 19h às 22h12 (segunda, terça, quarta e quinta-feira)

Vagas: 30

Técnicas para a criação de uma loja virtual

Data: 7 a 21 de junho, das 19h às 22h12 (segunda, quarta e quinta-feira)

Data: 21 de junho a 5 de julho, das 19h às 22h12 (segunda, quarta e quinta-feira)

Vagas: 60

Aprenda a reparar sistemas de partida de motores

Data: 7 a 14 de junho, das 18h às 22h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 16

Aprenda a realizar manutenção em instalações elétricas

Data: 14 a 21 de junho, das 13h às 17h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 16

Aprenda a desenvolver projetos elétricos

Data: 21 a 28 de junho, das 18h às 22h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 16

Aprenda a dimensionar circuitos elétricos residenciais

Data: 28 de junho a 5 de julho, das 18h às 22h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 16

Pré-inscrição no link: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE