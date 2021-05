CPFL fará manutenção da rede na Vila dos Lavradores neste domingo (23)

Interdição ocorrerá da 07h30 e 15 horas

Da Redação

Neste domingo, 23, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) realizará manutenções na Rua Major Matheus, nas proximidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Devido à necessidade de substituição de postes localizados na Rua Major Matheus, o trânsito será impedido no sentido Bairro-Centro em dois cruzamentos: com a Rua Brás de Assis e com a Rua Galvão Severino.

A Semutran orienta que entre 07h30 e 15 horas motoristas e motociclistas utilizem o Elevado Bento Natel para acesso a região central e demais localidades.

A população pode entrar em contato com a companhia através dos canais de atendimento da CPFL Paulista: site www.cpfl.com.br, e-mail paulista@cpfl.com.br ou ligando para 0800 010 10 10.