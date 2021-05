Curso de eletricista profissional está com inscrições abertas em Avaré

São 16 vagas para o curso presencial

Da Redação

O curso “Seja um eletricista profissional” está com inscrições abertas em Avaré. A capacitação faz parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP com o Governo de São Paulo, e conta com a parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio, e Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Acia).

A iniciativa é voltada para os interessados em gerir o próprio negócio. São 16 vagas para o curso presencial.

A capacitação será realizada entre 22 de junho e 12 de agosto, das 13 às 17 horas, com aulas na terça, quinta e sexta-feira, no Centro Social Urbano (CSU), localizado na Rua Professor Amorim, nº 1, no Plimec.

As inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/Avaré- EmpreendaRapidoTecnico- Presencial .

O objetivo do curso é ajudar o participante a desenvolver competências como troca de tomada, de lustres, calhas, reatores, disjuntores, resistências, chuveiros e interruptores, atendendo aos procedimentos e normas técnicas e de segurança.

Além da parte técnica, o curso contempla aulas de gestão para ajudar na administração do próprio negócio.

Programa

O Empreenda Rápido foi criado com o objetivo de oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio.

Baseado em seis pilares, o empreendedor poderá realizar a abertura de sua empresa com agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, aprender a gerir o seu negócio e se inscrever em cursos de qualificação profissional, além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por meio de parcerias com plataformas digitais.