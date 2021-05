Embraer entrega a 600ª aeronave da série Phenom 300, o jato leve mais vendido do mundo

Lançada originalmente em 2005, a série Phenom 300 está em operação em mais de 35 países

A Embraer entregou o 600º jato executivo Phenom 300 para a Superior Capital Holdings, LLC, com sede em Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos. A aeronave, que recentemente se tornou o jato leve mais vendido do mundo pelo nono ano consecutivo e o bimotor mais entregue de 2020, com base em relatórios de faturamento e remessa de aeronaves de fim de ano da General Aviation Manufacturers Association (GAMA), será usada para apoiar as operações de aviação executiva da empresa nos Estados Unidos

“Estamos honrados em alcançar este marco, pois a popularidade e o sucesso contínuo da série Phenom 300 são um reflexo direto do nosso compromisso em fornecer a melhor experiência ao cliente na aviação executiva,” disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Esta aeronave, a melhor da classe, continua a ter um desempenho superior no segmento de jatos leves com sua velocidade, alcance, conforto e tecnologia solidificando a posição de liderança global da série Phenom 300 na indústria.”

Anteriormente, a Superior Capital Holdings, LLC operava um turboélice monomotor, no entanto, após experimentar um voo no Phenom 300E, decidiu que a aeronave era a melhor escolha para seus negócios. O cliente, que está comprando seu primeiro jato, realizou a atualização com base na necessidade de maior conforto na cabine, maior velocidade e segurança, já que muitas de suas viagens envolvem rotas de mais de 1.000 milhas náuticas.

Além disso, o Phenom 300E tem notável desempenho de pista, promovendo acesso à aeroportos de pequeno porte, combinado à baixa manutenção e o melhor custo operacional de sua classe, comparável a aeronaves turboélice do mesmo porte. O conforto dos assentos, que reclinam e se movimentam em todas direções, é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de cabine de 6.600 pés), proporcionando uma experiência em voo comparável a aeronaves maiores.

Lançada originalmente em 2005, a série Phenom 300 está em operação em mais de 35 países e acumula mais de 1,2 milhão de horas de voo. A principal aeronave entregue hoje é o Phenom 300E, a mais nova versão do jato leve líder do setor. Com sua tecnologia inigualável, conforto excepcional e desempenho impressionante, o Phenom 300E estabelece o mais alto padrão de excelência na categoria de jatos leves. Em termos de desempenho, essa última versão é ainda mais rápida, podendo atingir Mach 0,80, tornando-se o jato single-pilot mais veloz em produção. A aeronave é capaz de atingir uma velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR.

Aprimoramentos de tecnologia adicionais incluem uma atualização da aviônica, apresentando um sistema de avaliação e alerta de performance de pouso (ROAAS) – a primeira tecnologia de tipo a ser desenvolvida e certificada na aviação executiva – bem como proteção preventiva contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, PERF, TOLD e FAA Datacom, entre outros. O Phenom 300E também possui conectividade 4G via Gogo AVANCE L5.

As melhorias não são apenas de tecnologia – o conforto foi igualmente considerado. O Phenom 300E apresenta uma cabine mais silenciosa graças às melhorias na redução de ruído, bem como maiores trilhos para os assentos na cabine, oferecendo aos pilotos mais espaço para as pernas e conforto.

Desde que entrou no mercado, a série Phenom 300 cresceu mais de 7% ao ano, a uma velocidade três vezes maior do que a própria frota da classe de jatos leves. O Phenom 300 continua a ser o jato leve mais vendido nos segmentos de propriedade fracionada e fretamento.