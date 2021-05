Empresa contrata 57 participantes da frente de trabalho de Botucatu

São contempladas, ainda, 29 pessoas de famílias acompanhadas pelos Centro de Referência em Assistência Social

O Grupo Suporte, parceira da Prefeitura de Botucatu, contratou 57 participantes do Programa Botucatu em Frente (Frente de Trabalho), já beneficiários do programa, e 29 pessoas de famílias acompanhadas pelos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) do Município, totalizando 86 novos postos de trabalho.

O Programa Botucatu em Frente é um programa social que conta com a parceria entre Secretaria de Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade, Zeladoria Municipal e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e visa oferecer oportunidade de acesso a bens, serviços, renda e qualificação profissional.

“Foi um dia memorável a contratação dessas 86 pessoas, no qual materializamos um dos objetivos do Programa que é o encaminhamento para o mercado formal de trabalho, nessa oportunidade, no ramo da prestação de serviços de limpeza”, comentou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

Rosemary destacou ainda que o Programa Botucatu em Frente é uma vitrine para expor grandes potencialidades, habilidades e competências de pessoas honestas e trabalhadoras e que agora poderão contribuir com seu trabalho em outros espaços ocupacionais. “O encaminhamento desse grupo possibilitou a substituição das vagas no Programa Botucatu em Frente, no qual outras famílias atendidas pela política de Assistência Social poderão ser contempladas”, concluiu a Secretária.