Botucatu: homem é preso ao dirigir embriagado e quase bater em viatura da PM; perseguição toma conta das ruas do Centro

Uma perseguição a um motorista não habilitado, que ultrapassou o sinal vermelho e quase veio a colidir com uma viatura policial foi registrada em diversas ruas e bairros de Botucatu na madrugada deste sábado, 22 de maio. O motorista acabou preso por direção perigosa e embriaguez ao volante.

Consta em boletim que o homem (que não teve a identidade revelada), trafegava com seu Fiat Uno Mille quando, no cruzamento das Ruas Visconde do Rio Branco com a João Passos, ultrapassou o semáforo fechado e, por pouco, não bate em um carro da polícia. Momento este que os policiais decidiram averiguar a situação do carro e do condutor.

Foi aí que o motorista tentou fugir em alta velocidade, passando por diversas ruas como a própria João Passos, Curuzu, Petrarca Bachi e, em direção ao Centro, bateu em residência. Mesmo assim, prosseguiu com o carro danificado e circulou pela Avenida Santana, indo em direção à Cohab 1, Cohab 3. No entanto, foi cercado na Rua Cassemiro Gomes Filho, no Parque Marajoara.

Durante a abordagem foi realizado busca pessoal, onde nada de ilicito foi encontrado em posse de João Paulo, e no veiculo haviam algumas latas de cervejas vazias. Em entrevista pessoal, João Paulo informou que ingeriu bebidas alcoólicas, e também uso de entorpecentes, e que não parou por esses motivos, além de não ser habilitado.

Os policiais, então, realizaram o teste de etilômetro, fato este aceito pelo condutor (este procedimento não é obrigatório), com resultado de 0,72 miligrama por litro. O aceitável pelo Código de Trânsito Brasileiro é de 0,3 miligrama por litro de álcool no sangue. A legislação estabelece, neste caso, multa de R$2.934, 70, bem como a suspensão por 12 meses do direito de conduzir veículos automotores. Em caso de reincidência no período de um ano a multa é dobrada para $ 5.869,40.

Após o exame, o homem ainda foi encaminhado ao Pronto Socorro Adulto de Botucatu para curativos de lesões decorrentes, segundo a polícia, das batidas ocorridas no veículo durante a perseguição. Foi dada voz de prisão e o mesmo encaminhado ao Plantão da Polícia Civil, onde foi estabelecida fiança de R$ 1 mil, valor este que não havia sido quitado até o início da manhã.

O Fiat Uno foi recolhido ao pátio e o homem deve responder por embriaguez ao volante e direção perigosa.