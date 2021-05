São 18 óbitos de moradores de Botucatu neste mês

Da Redação

Neste sábado, 22 de maio, um homem de 56 anos morreu morreu vítima da Covid-19. A informação foi levantada pelo Notícias junto ao Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

A vítima encontrava-se em terapia intensiva.

Com isso, chegam a 214 as mortes acumuladas desde o início da pandemia em Botucatu. São 18 óbitos de moradores de Botucatu neste mês, o que equivale a 8,41% do total desde o início da pandemia.