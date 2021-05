São Manuel terá região central revitalizada

Custo da obra será de R$ 650 mil

Da Redação

O prefeito Ricardo Salaro anunciou nesta última semana que os últimos detalhes para o início das obras de revitalização do centro da cidade estavam sendo finalizados.

A Diretoria de Obras já deu, inclusive, “ordem de serviço” para o início das obras que irão modificar o trânsito e o acesso das pessoas de duas quadras das Ruas XV de Novembro e Moraes Gordo, desde o cruzamento com a Rua Coronel Joaquim Floriano até a Batista Martins.

A empresa FortPav será a responsável pela execução das obras, que inclui construção de calçadões e um novo ponto para os taxistas do jardim público. O custo da obra será de R$ 650 mil. Nesta última semana, a empresa concluiu os serviços de topografia e agora irá trabalhar no projeto executivo para poder iniciar as modificações.

O projeto de revitalização das ruas do centro da cidade já havia sido apresentado à diretoria da Associação Comercial e Empresarial de São Manuel, que acenou positivamente para a sua construção.

“A revitalização do centro comercial da cidade é um dos compromissos que faz parte do Plano de Administração que firmamos com a população, sendo também um sonho antigo dos comerciantes e taxistas e deverá agradar a população, que terá mais conforto, comodidade e segurança para suas compras no comércio local”, disse o prefeito.

O projeto de revitalização prevê modificações no centro comercial, envolvendo as Ruas XV de Novembro e Moraes Gordo e, dentro dos próximos dias, o diretor de Indústria e Comércio, Edinho Baptistão, estará reunindo os comerciantes para explicar como estarão programadas as etapas de construção da obra, que deverão, por um período, causar alguns transtornos inevitáveis.