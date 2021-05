Supermercado em São Manuel tem surto de Covid e suspende atividades

Quatro funcionários testaram positivo para Covid-19, além do proprietário

Do Botucatu Online

Um supermercado da Cohab 2 de São Manuel, divulgou neste sábado, 22, que suspenderá seu atendimento após um surto de Covid-19 no estabelecimento.

De acordo com informações passadas à reportagem, quatro funcionários testaram positivo para Covid-19, além do proprietário do supermercado. Os outros funcionários foram convocados para a realização do teste.

Em nota, o Supermercado informa que, devido a uma situação de saúde e segurança, decidiu suspender as atividades por tempo indeterminado, até que tenha condições seguras de operações novamente.