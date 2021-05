Vacinação em Botucatu: 62% dos cadastrados receberam a 1ª dose neste sábado (22)

Vacinação em massa integra uma pesquisa de campo que mensurará a efetividade do imunizante

Da Redação

A segunda etapa da vacinação em massa que Botucatu realiza contra a Covid-19 teve a participação de 5.269 pessoas neste sábado, 22 de maio. Os dados são oficiais no balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde. O total registrado é 61,98% das 8.500 pessoas cadastradas que receberiam o imunizante da Oxford/Astrazeneca.

Ao todo, a campanha atingiu 71.219 pessoas residentes em Botucatu, o que representa 89% das 80 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde e que contemplará parte da pesquisa.

Frio e chuva fizeram com que muitos moradores deixassem de comparecer a um dos postos instalados no Ginásio Paralímpico instalado no Bairro Alto, e no complexo Heróis do Araguaia, na região do Monte Mor. Mesmo assim, algumas filas foram registradas no decorrer do dia. Dessa vez, os contemplados tinham agendados os locais e horários a serem atendidos. A assessoria de imprensa da Prefeitura não informou se os faltosos deste sábado receberão as doses nos próximos dias.

Esta etapa foi destinada aos botucatuenses residentes no município que, por alguma inconformidade ou falta de documentação não puderam ser vacinados no domingo, 16 de maio, na etapa inicial da pesquisa. Na oportunidade, mais de 65.900 moradores foram imunizados. Durante a semana, mais de dois mil estudantes da Unesp participaram da campanha.

A vacinação em massa integra uma pesquisa de campo que mensurará a efetividade da vacina de Oxford/Astrazeneca para coibir a transmissão do novo coronavírus, bem como sua eficácia contra as variantes do vírus SARS-Cov2. Além da aplicação das doses, a Unesp fará o sequenciamento genético de quem for constatado como positivo ao coronavírus. Expectativa é que o estudo dure oito meses. Integram esta iniciativa a Prefeitura de Botucatu, Ministério da Saúde, Universidade de Oxford, laboratório Astrazeneca, Fundação Gates e a Unesp.

