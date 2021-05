Professores e profissionais da Educação, de 18 a 46 anos, serão vacinados em julho

Esta fase ocorrerá entre o dia 21 e 31 de julho

Da Redação

O Governador João Doria anunciou, nesta semana, a vacinação contra a Covid-19, para profissionais da Educação, de 18 a 46 anos, em todo o Estado de SP.

A imunização vai abranger todos os profissionais que atuam nas escolas que ainda não foram vacinados, possibilitando, assim, a volta às aulas no segundo semestre de 2021.

“O Governo de São Paulo foi o primeiro Estado do Brasil a iniciar a vacinação dos profissionais da Educação. Agora, vamos imunizar 100% dos professores e demais profissionais que atuam nas escolas, das redes estadual, municipal e particular do Estado de São Paulo”, destacou o Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares.

Esta segunda fase deve ocorrer entre o dia 21 e 31 de julho e está atrelado a projeção de entregas do Ministério da Educação.

A primeira fase teve início em 10 de abril, com a imunização de 350 mil profissionais da Educação e continuou dentro do calendário geral do Estado neste mês de maio, com a vacinação de pessoas com comorbidades.