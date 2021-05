Botucatu registra mais duas mortes por Covid-19 nesta segunda (24)

São 21 óbitos de moradores de Botucatu neste mês

Da Redação

Mais dois óbitos foram registrados em Botucatu pela Covid-19 nesta segunda-feira, 24 de maio. A informação consta em boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

As vítimas são duas mulheres, de 60 e 65 anos, que estavam no Hospital das Clínicas e na rede privada de saúde.

Com isso, chegam a 217 as mortes acumuladas desde o início da pandemia em Botucatu. São 21 óbitos de moradores de Botucatu neste mês, o que equivale a 9,67% do total desde o início da pandemia.