Botucatu: procurado por estupro a menor de idade é preso no Jardim Brasil

Agentes municipais fizeram abordagem do mesmo, que não ofereceu resistência

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou a prisão de um homem de 29 anos, procurado pela Justiça por estupro de vulnerável. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira, 24 de maio, na região do Jardim Brasil.

Consta em boletim que o mesmo estava em frente de uma residência, quando foi avistado pela equipe da GCM. Tendo ciência das pendências judiciais, os agentes municipais fizeram abordagem do mesmo, que não ofereceu resistência.

Em consulta ao sistema informatizado ficou constatada a pendência por estupro de vulnerável expedida pela Vara Única de Direito de Itatinga. Com o homem sob custódia, a Guarda o encaminhou até a delegacia policial para o recolhimento do mesmo. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

O nome do acusado não foi divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.