Câmara de São Manuel aprova empréstimo de R$ 8 milhões para recape asfáltico

Outra novidade ainda deverá ser a implementação da PPP para a realização de alguns serviços e obras

Da Redação

Em sessão extraordinária realizada na noite da última sexta-feira (21), a Câmara Municipal de São Manuel aprovou dois projetos considerados de suma importância para a realização de obras vultuosas na cidade. Isso demonstra o quanto a maioria dos vereadores que compõe a atual Câmara Municipal está comprometida com obras que irão alavancar o desenvolvimento da cidade. A relação entre o Executivo e Legislativo municipal é excelente.

O primeiro projeto aprovado autoriza o Município a contrair financiamento bancário para a realização de recapeamentos asfáltico em diversas ruas e avenidas da cidade. O segundo projeto, também de grande importância, autoriza o Município a firmar PPP (Parcerias Público-Privadas), para a realização de obras e concessões de serviços públicos.

O prefeito Ricardo Salaro, ao lado da vice-prefeita Márcia de Oliveira, já havia apresentado aos vereadores o Plano de Investimento para os próximos 4 anos na cidade, que prevê R$ 50 milhões em realizações. Esses investimentos estão contemplados dentro do Plano de Governo apresentado pela atual administração e irão aumentar em 43% o que foi investido durante o período de 2017-2020 (R$ 35 milhões).

Nos novos investimentos projetados estão incluídos a construção de galerias pluviais e o recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade, dentre elas, as Avenidas São Paulo e São Manuel (Cohabs I e II), Vicinal Aldo Marini, Vicinal Tarcílio Baroni, Rua 13 de Maio (Bairro Caneppele), Rua Francisco Cimó (Jardim Dinkel I), Rua Gustavo Campanha, Rua dos Expedicionários, Avenida da Saudade e ainda a Rua Onofre de Leite Andrade (Cohab III).

Outra novidade ainda deverá ser a implementação da PPP (Parceria Público-Privada) para a realização de alguns serviços e obras que a Administração Municipal deverá concretizar, após a aporvação da Lei. A primeira parceria já em tratativa será com relação a iluminação pública da cidade, que deverá ser totalmente remodelada e substituída por lâmpadas de led.

Dentro ainda do Plano de Investimento estão previstos: a revitalização das ruas do centro da cidade (XV de Novembro e Moraes Gordo), que deverá ser iniciada dentro dos próximos dias; a continuidade da modernização da frota municipal, da tecnologia da informação e aquisição de equipamentos de trabalho. Com relação as obras ainda a serem realizadas constam: a construção de um novo prédio para a merenda escolar na Cohab I, a finalização, construção e reformas de creches e escolas, a reforma do Paço Municipal, postos de saúde, construção de galerias, parque linear, usina de tratamento de lixo, Centro de Convivência do Idoso, reforma de praças, construção de pontes, reformas do Museu e Teatro, iluminação do campo de futebol da Vila São Geraldo, dentre outras.

A parte financeira está totalmente equalizada, de acordo com a previsão das receitas anuais, de modo conservador, sendo previsto, inclusive, uma valorização dos salários dos servidores públicos com a recomposição das inflações dos anos de 2020 e de 2021, já que neste ano não poderá haver nenhum reajuste de salário e no vale alimentação.

O prefeito Ricardo Salaro elogiou a Câmara Municipal na pessoa do presidente Beneti, que entendeu a necessidade da aprovação dos projetos importantes para que a cidade comece uma nova fase de desenvolvimento. “Hoje temos a capacidade de contrair financiamentos que irão nos ajudar a solucionar problemas estruturais importantes nas vias públicas da cidade. Também a Parceira Público-Privada será importante dentro desse processo de desenvolvimento, já que teremos a possibilidade de nos associar a iniciativa privada em projetos importantes. A grande maioria dos vereadores entendeu essas necessidades e nos concedeu um aval importante para avançarmos com a realização de obras importantes”, disse o prefeito Salaro.