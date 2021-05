Mais de 300 mil pessoas não tomaram a 2ª da dose da vacina contra COVID-19 em SP

Da Redação

O Governo do Estado de São Paulo faz um alerta para que as pessoas que ainda não compareceram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina contra COVID-19.

Os dados consolidados até ontem mostram que 336.733 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes disponíveis ainda precisam completar o esquema vacinal, ou seja, receber a segunda dose. O total inclui 47.182 pessoas que tomaram a vacina da Fiocruz (Astrazeneca/Oxford) e outros 289.551 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).

Cerca de metade das pessoas que se enquadra nestes públicos reside na Grande São Paulo, que registra 177.456 faltosos (confira a tabela com dados por região e tipo de imunizante).

Com base nas estatísticas populacionais previstas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária ou público específico, o Governo de São Paulo define as remessas de doses necessárias para uma das 645 cidades avançar em cada etapa da campanha.

Os quantitativos de primeira e segunda dose são idênticos, realizados em duas entregas diferentes para que o município realize a aplicação e conclua a imunização das pessoas.

As grades de vacinas são enviadas com base no cronograma do PEI e com todas as orientações técnicas para uso dos imunizantes, em conformidade com o intervalo de tempo de aplicação entre doses (até 28 dias para a vacina do Butantan e até 12 semanas para a da Fiocruz).

Ainda assim, a pasta encaminhou na semana passada 255.815 doses extras de Vacina do Butantan para cerca de 400 cidades. Os imunizantes são exclusivos para a aplicação de segunda dose. Este número foi informado à pasta estadual pelas próprias prefeituras, em consulta realizada aos 645 municípios pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) na última semana.