Museu de São Manuel será revitalizado com investimento de R$ 360 mil

São Manuel se tornou integrante do MIT

Da Redação

O prefeito Ricardo Salaro, acompanhado do diretor de Turismo, Tiago Donini, esteve no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira (25) reunido com o governador João Doria e com o vice-governador, Rodrigo Garcia, participando da solenidade de assinatura de convênios com 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs) no valor de R$ 50,4 milhões, dentre os quais, R$ 360 mil para São Manuel, que serão aplicados na reforma do Museu Histórico e Pedagógico “Padre Manuel da Nóbrega”.

A Diretoria Municipal de Turismo apresentou ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) um projeto de reforma para o museu local que foi aprovado. Em seguida, o projeto foi enviado para a Secretaria de Turismo e Viagens que, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), aprovou e formalizou o convênio e irá liberar o recurso para a realização da obra. A novidade é que a partir deste ano toda a tramitação de documentos será digital pelo SP Sem Papel.

São Manuel se tornou integrante do MIT. A criação dos MITs tem como objetivo ampliar e qualificar a oferta turística do Estado. Para tanto, os Municípios devem preencher alguns critérios como potencial turístico, ter um Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, plano diretor de turismo e atrativos turísticos reconhecidos.

Os MITs estão distribuídos pelas 16 regiões administrativas do Estado e, com as 70 cidades classificadas estâncias, compõem uma oferta turística variada e descentralizada, que abrange 1/3 dos municípios paulistas.

O primeiro recurso liberado pelo MIT no ano passado, da ordem de mais de R$ 300 mil, estamos aplicando na reforma da praça da Estação Rodoviária, onde reformamos toda a área administrativa e de serviços. Agora, com esses novos R$ 310 mil liberados, iremos reformar o nosso Museu, que necessita urgentemente de manutenção, mesmo porque recebe um grande número de visitantes”, disse o prefeito Ricardo Salaro.