SP: homicídios caem, mas latrocínios e estupros crescem em abril

Ambos os números são os menores da série histórica, iniciada em 2001

Da Agência Brasil

Em abril, o estado de São Paulo registrou queda de 18,9% no número de homicídios dolosos [com intenção de matar], com 214 casos, 50 a menos que em abril do ano passado. Quanto ao número de vítimas desses homicídios, a queda foi de 16,9%, passando de 272 para 228.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, responsável pelos dados, ambos os números são os menores da série histórica, iniciada em 2001.

Por outro lado, dois outros indicadores criminais cresceram no mês de abril: latrocínios e estupros. No caso dos latrocínios, ou roubo seguido de morte, foram registradas 13 ocorrências em abril deste ano, uma a mais que em abril do ano passado. Já as ocorrências de estupro tiveram um grande crescimento: passaram de 661 registros em abril do ano passado para 915 este ano, aumento de cerca de 38,43%.

Outros indicadores

O estado de São Paulo também registrou aumento nos indicadores de furtos em geral, que passaram de 20.797 casos no ano passado para 32.479 neste ano, e no número de roubos em geral, que passou de 14.468 para 16.772 ocorrências.

Quanto ao número de roubos a banco, nenhuma ocorrência foi registrada em abril deste ano. Segundo a secretaria, foi a primeira vez, desde 2001, que nenhum boletim desse tipo foi registrado. Em abril do ano passado, uma ocorrência foi notificada.