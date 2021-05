Unesp de Botucatu abre inscrições para Competição Online de Matemática 2021

Da Redação

A Competição Online de Matemática 2021 (COM 2021), promovida pela Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, sob a coordenação da professora Eliana Contharteze Grigoletto, será realizada em duas fases (Fase I e Fase II), com provas individuais em ambiente virtual (online), através da plataforma Moodle.

A COM 2021 visa fortalecer a aprendizagem da matemática no ensino médio.

Estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio de todas as escolas do município de Botucatu poderão participar.

FOLDER da COM 2021

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas pelo estudante participante até o dia 31/05/2021, através do preenchimento de um formulário online, disponível em: INSCRIÇÃO

A participação na Fase II é destinada aos melhores classificados na Fase I.

A correção das provas é feita pela equipe que organiza o evento.

A pontuação final dos participantes será calculada pela fórmula: (Nota da Fase I + 2 x Nota da Fase II)/3.

Tópicos das provas: Geometria, Teoria dos Números, Álgebra e Combinatória.

O nível das provas será baseado no nível de olimpíadas nacionais e internacionais de matemática.

A COM será aplicada em três níveis:

Nível I: para estudantes do 1º ano do Ensino Médio.

Nível II: para estudantes do 2º ano do Ensino Médio.

Nível III: para estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

Premiação: Estão previstas premiações aos participantes que obtiverem melhor desempenho.

A Fase I está prevista para agosto e a Fase II para setembro.

Cada participante, mesmo não sendo classificado para a Fase II, receberá certificado de participação, que será em formato digital.

Maiores informações serão disponibilizadas nos sites:

https://www.fca.unesp.br/#!/instituicao/departamentos/bioprocessos-e-biotecnologia/paginas-pessoais/eliana-contharteze-grigoletto/com-21/sobre-a-com/

Ou em: https://contharteze.wixsite.com/math-unesp/com2021

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato através do e-mail: eliana.contharteze@unesp.br