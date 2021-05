Vagas remanescentes do vestibular estarão abertas a inscritos nas últimas edições do Enem

Possibilidade de ingresso por esta seleção estende-se a todos os inscritos nos dois anos, mais de 10,8 milhões de candidatos

Da Redação

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou o Manual do Candidato para o preenchimento de eventuais vagas remanescentes do Vestibular 2021 por candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 ou 2020. A possibilidade de ingresso por esta seleção estende-se a todos os inscritos nos dois anos, mais de 10,8 milhões de candidatos, sem necessidade de estar inscrito no Vestibular Unesp. O período para estes interessados declararem interesse e participarem das chamadas seguintes para matrícula vai de 11 a 16 de junho, com cadastramento exclusivo pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br).

A relação de cursos com possibilidade de vagas remanescentes será divulgada em 11 de junho, data da abertura do prazo de inscrições. Os candidatos inscritos na seleção pelas notas do Enem poderão ser incluídos na primeira chamada desta modalidade de ingresso, marcada para o dia 17 de junho, quinta-feira (veja tabela abaixo).

O calendário completo de matrículas na Unesp, considerando o vestibular, o ingresso pelas notas do Enem e o processo seletivo pelas Olimpíadas Científicas Unesp (195 vagas adicionais), prevê chamadas para matrículas até 29 de junho de 2021 (uma terça-feira), além das matrículas da relação adicional feitas posteriormente.

O Vestibular Unesp 2021 oferece 7.630 vagas para as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

A Unesp destina pelo menos 50% das vagas de cada curso (total de 3.829 vagas entre as 7.630 do Vestibular) ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Destas vagas do sistema, reserva 1.349 (35%) a quem se autodeclara preto, pardo ou indígena.

CALENDÁRIO DE INGRESSO NA UNESP 2021 – PRÓXIMOS EVENTOS 27 de maio quinta-feira Divulgação dos convocados e matrícula virtual em primeira chamada do Vestibular 2021 e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp —– 28 de maio sexta-feira Matrícula virtual em primeira chamada do Vestibular 2021 e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp —– 4 de junho sexta-feira Divulgação dos convocados e matrícula virtual em segunda chamada do Vestibular 2021 e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp Candidatos do Vestibular 2021: declaração de interesse em reopção para cursos com vagas remanescentes que tenham esgotado os candidatos em lista de espera do Vestibular 2021 7 de junho segunda-feira Candidatos do Vestibular 2021: Declaração de interesse em reopção para cursos com vagas remanescentes que tenham esgotado os candidatos em lista de espera do Vestibular 2021 —– 9 de junho quarta-feira Divulgação dos convocados e matrícula virtual em terceira chamada do Vestibular 2021 e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp —– 11 de junho sexta-feira Divulgação dos cursos com vagas remanescentes para ingresso pelas notas do Enem 2019 ou 2020 e início das inscrições para esta modalidade de ingresso Divulgação dos convocados e matrícula virtual em quarta chamada do Vestibular 2021 e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp —– 15 de junho terça-feira Divulgação dos convocados e matrícula virtual em quinta chamada do Vestibular 2021 e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp —– 17 de junho quinta-feira Divulgação dos convocados e matrícula virtual em sexta chamada do Vestibular e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp e primeira chamada do ingresso pelas notas do Enem 2019 ou 2020 —–

Mais informações

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para ver os vídeos da Unesp, acesse o link www.youtube.com/user/unespimprensa.

Sobre a Unesp

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina, segundo os principais rankings nacionais e internacionais.

Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). A Unesp possui cerca de 1.900 laboratórios e 34 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

A Universidade oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos à comunidade. Como parte do projeto “Cursinhos Pré-Universitários da Unesp”, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária (Proex) mantém disponível para download em sua página, em formato digital, sete cadernos destinados para estudantes em fase de preparação para vestibulares.