Venda de ecobags estimulam a prática da sustentabilidade no Complexo do Hospital das Clínicas

Da Redação

Na última segunda-feira, 17, foi lembrado o Dia Internacional da Reciclagem, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para estimular a reflexão sobre a importância do descarte correto dos itens consumidos e da transformação de um produto que não pode ser mais aproveitado em uma nova utilidade.

A preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) está presente em várias ações, sendo uma delas a confecção de sacolas sustentáveis (as ecobags), produzidas a partir da reutilização de Tecido Não Tecido (TNT) do Centro Cirúrgico e de retalhos inservíveis do setor de Costura do Hospital.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS), Prof.ª Karina Pavão, a ideia surgiu há, aproximadamente, 4 anos. “Identificamos no Centro Cirúrgico um grande descarte de mantas cirúrgicas, com tecidos totalmente limpos e não contaminados, que poderiam ser reaproveitados. A partir disso, começamos a confeccionar diversos itens, como bolsas para congressos, em parceria com a Oficina Terapêutica Estação Girassol”.

Com a ausência de congressos presenciais, a produção de sacolas foi destinada para o projeto É Dia de Feira do Câmpus da Unesp, do qual o NHS participa. “Com a parceria fundamental do Núcleo de Hotelaria Hospitalar e da equipe de Costura, podemos reaproveitar o material que seria descartado e estimular o consumidor a ser mais sustentável, substituindo as sacolas plásticas pelas retornáveis”, afirma Renata de Camargo Gomes, colaboradora do NHS.