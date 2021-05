Avaré: vacinação contra a Covid-19 chega a pessoas com comorbidades entre 40 e 44 anos

Pessoas com comorbidades devem levar carta médica, exame ou comprovante que contenha o CRM do médico

Da Redação

Pessoas com comorbidades com idade entre 40 e 44 anos são vacinadas contra a Covid-19 a partir de sexta-feira, 28. É importante conferir quais doenças crônicas e cardiovasculares estão no quadro definido pelo Ministério da Saúde (confira a tabela). Pessoas com deficiência permanente (BPC) entre 40 e 44 anos também são imunizadas nessa etapa.

Exigências

Pessoas com comorbidades devem levar carta médica, exame ou comprovante que contenha o CRM do médico.

Isso porque é necessário digitar o número do documento no sistema. Quem não apresentar o CRM do médico responsável não poderá receber a dose, ressalta a Secretaria Municipal da Saúde.

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o extrato do BPC para receber a vacina. É importante ainda levar CPF, cartão SUS e comprovante de residência para a vacinação.

Locais

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nos seguintes locais e horários:

Posto do Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Posto da Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8 às 11 horas;

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolacini, s/n) das 13 às 16 horas.

Para evitar filas e aglomerações é importante fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, recomenda a pasta.