Botucatu: em uma das noites mais frias do ano, 40 pessoas em situações de vulnerabilidade recebem acolhimento

Ajuda pode ser feita pelo telefone 199

Da Redação

Com as baixas temperaturas em Botucatu, o trabalho das equipes envolvidas na Operação Migrante tem sido intenso. Na última terça-feira, 25, a madrugada mais fria do ano, as equipes da Assistência Social, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Saúde realizaram o acolhimento de 43 pessoas em situação de rua.

Os termômetros registraram pouco menos de 8ºC.

“O trabalho consiste em uma sistematizada busca ativa às pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social e estão expostas ao frio nas ruas. Após essa busca, ofertamos atendimento qualificado e atenção especial às demandas deles como alimentação, banho quente e pernoite em condições dignas”, explicou Rosemary Pinton, Secretária de Assistência Social.

Em Botucatu, a atenção às pessoas em situação de rua possui uma estrutura de referência, Espaço Acolhedor (Av Paula Vieira) e no alojamento organizado no Ginásio Municipal, que conta com 30 boxes individuais, respeitando isolamento e protocolos sanitários contra a Covid-19. Os boxes são equipados com camas, colchões, travesseiros e cobertores.

Quem encontrar alguma pessoa em situação de rua, durante as noites frias, pode informar a GCM através do 199.