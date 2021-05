Confiança do empresário industrial cresce em 28 de 30 setores

Os setores mais confiantes, em maio, foram o de metalurgia seguido pelo de máquinas e equipamentos

Da Agência Brasil

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) cresceu em maio, na comparação com abril de 2021, em 28 dos 30 setores da indústria analisados, informou hoje (26) a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais perto de 100, maior e mais disseminada é a confiança. Quanto mais próximo de 0, menor a confiança do empresariado.

Os setores mais confiantes, em maio de 2021, foram o de metalurgia, com índice de 63,4; seguido pelo de máquinas e equipamentos, com 62,3; e químicos (exceto HPPC, de perfumaria e cosméticos), que apresentou índice de confiança de 61,3. Produtos de metal (exceto máquina e equipamentos) aparecem com 61 e veículos automotores, reboques e carrocerias, com 60,6

Já os setores com menor confiança são o de bebidas, com índice de 52,9; calçados e suas partes, com 53,7; e máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com 54,1. O setor de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (HPPC) aparece com 54,2 e o de confecção de artigos do vestuário e acessórios com 54,6.

“Os dois setores da indústria que estavam sem confiança no mês de abril ultrapassaram a linha divisória dos 50 pontos em maio, indicando que voltaram a ficar confiantes: calçados e suas partes e produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal”, diz a pesquisa da CNI.

De acordo com a confederação, em relação a maio do ano passado, o Icei do setor de veículos passou de 29,6 pontos para 60,6 pontos, em 2021. Já o de metalurgia subiu de 33,8 para 63,4 pontos; o de equipamentos de informática cresceu de 30,1 para 58,1 pontos e o de máquinas e equipamentos aumentou de 33,7 pontos para 62,3 pontos.

Nessa comparação anual, o menor crescimento ocorreu no setor de produtos de limpeza, com um aumento de 9,1 pontos. O Icei estava em 45,1 e passou para 54,2 pontos.