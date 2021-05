Governo de SP anuncia aquisição de 1 milhão de testes rápidos

Da Redação

O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (26), a aquisição de 1 milhão de testes rápidos de antígenos que serão disponibilizados em junho aos municípios do estado. A medida visa ampliar as políticas de testagem e o monitoramento dos casos de Covid-19.

“São testes rápidos que serão distribuídos aos 645 municípios. A medida vai ampliar a testagem e o monitoramento de casos de Covid-19 em São Paulo, que é o estado que mais testou até o presente momento”, destacou o Governador João Doria.

A aquisição dos testes é mais uma ação do Estado para contenção das taxas de contaminação da pandemia e possibilitará que os municípios fortaleçam as estratégias de monitoramento de contatos, aplicando as medidas necessárias.

Os testes têm um grau de efetividade de 98% nos primeiros dias de sintomas e o resultado sai em até 15 minutos. A Secretaria de Estado da Saúde está investindo cerca de R$ 25 milhões para a aquisição dos insumos.

Números da testagem

Dados preliminares, até o final de abril, indicam que São Paulo realizou mais de 14 milhões de testes desde o início da pandemia, entre rápidos, RT-PCR e outros tipos.

O Governo do Estado de São Paulo com o compromisso de ampliar as testagens, há mais de um ano tomou a iniciativa pioneira de criar a Plataforma de Diagnósticos de COVID-19, coordenada pelo Instituto Butantan.

Com isto, o Estado tem atualmente capacidade para liberar até 20 mil testes RT-PCR por dia, o que representa um aumento de 150% em relação à previsão inicial de 8 mil exames diários.