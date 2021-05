Homem é preso ao apedrejar e tentar assaltar idoso de 81 anos

Idoso começou a gritar e pedir ajuda a populares, o que motivou o acusado a fugir

Da Redação

Um homem foi preso na tarde de terça-feira, 25 de maio, ao tentar assaltar um idoso de 81 anos. O fato ocorreu nas proximidades do Colégio Agrícola, de São Manuel, e teve a intervenção da Guarda Civil do município.

Consta que o idoso, ferido, pedia socorro naquela região. Disse aos agentes que transitava com a bicicleta pelas imediações do colégio quando foi atingido por pedras atiradas pelo acusado. Foi, então, abordado pelo acusado que apontou uma faca à vítima e anunciou o assalto.

O idoso começou a gritar e pedir ajuda a populares, o que motivou o acusado a fugir. Com a viatura da GCM prestando assistência, houve averiguação para busca do agressor. Com as características físicas, os agentes municipais localizaram o homem no bairro São Geraldo. Em revista pessoal, a faca foi encontrada.

Vítima fez o reconhecimento do agressor, sendo que o mesmo foi encaminhado à delegacia de polícia e posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.