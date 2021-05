Após polêmica, Prefeitura desiste de cortar palmeiras imperiais plantadas há 35 anos na Major Matheus

O corte havia sido programado, originalmente, para o próximo domingo (30)

Da Redação

Plantadas há mais de três décadas, as palmeiras existentes na Rua Major Matheus, nas proximidades de uma agência do Santander corriam o risco de serem cortadas pela Prefeitura de Botucatu. Isso porque populares solicitaram ao Poder Público que as mesmas fossem retiradas devido à sujeira e danos provocados pelas quedas de partes das mesmas.

O corte havia sido programado, originalmente, para o próximo domingo (30). No entanto, mobilização de outros moradores e de comerciantes contestava a retirada justamente pelo fato de que as árvores não atingiam a rede elétrica. Após contatos dos populares, o setor de zeladoria reconsiderou a atividade. No lugar da retirada total das árvores, será feito monitoramento frequente e podas necessárias.

Confira a nota oficial emitida pela Prefeitura: