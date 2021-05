Botucatu integrará ato nacional que pede impeachment de Bolsonaro e aumento do auxílio emergencial

Ato será passeata, cuja concentração ocorre a partir das 9h30, em frente ao Largo São José

Da Redação

Neste sábado, 29 de maio, Botucatu integrará mobilização nacional que pede aceleração na aplicação de vacinas e também o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido). O ato consistirá em uma passeata, cuja concentração ocorre a partir das 9h30, em frente ao Largo São José.

O itinerário consistirá em percorrer a Avenida Dom Lúcio, em direção à Catedral Metropolitana. Haverá intervenções artísticas e a organização pede o uso de máscaras de proteção facial, bem como da adoção de distanciamento e do uso de álcool em gel.

Entre os pedidos está maior comprometimento do governo federal no combate à pandemia de Covid-19, além do retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 600, em oposição ao que é pago atualmente, que varia de R$ 150 a R$ 375.

Em Botucatu o ato está sendo organizado pelo Movimento Botucatu Popular – MBP, composto por frentes populares, coletivos autônomos e os partidos PCB/UJC, PT, PSOL, PCdoB e REDE.