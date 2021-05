Empresa doa área para que São Manuel construa Usina de Tratamento de Lixo

Projeto custará em sua 1ª fase, o valor de R$ 1,85 milhão, com contrapartida de R$ 350 mil do município

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Ricardo Salaro acompanhado do Diretor de Comunicação Tony Forti, esteve reunido com os diretores da Usina São Manoel, Carlos Dinucci, Pedro Dinucci, Moacir Fernandes, Sergio Nicoletti e Silvio Nicoletti, onde foi assinada a escritura de doação de uma área de 30.000 metros quadrados para a Prefeitura de São Manuel construir uma Usina de Tratamento de Lixo Urbano.

Em agosto de 2020 o prefeito Ricardo Salaro esteve na sede do IBAMA em São Paulo, reunido com o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que anunciou a liberação de R$ 1,5 milhão de reais para a construção da Usina de Tratamento de Lixo Urbano em São Manuel. O projeto irá custar em sua primeira fase, o valor de R$ 1.850.000,00, com contrapartida de R$ 350.000,00 do Município.

Uma área rural situada na divisa entre os Municípios de São Manuel e Botucatu pertencente a Usina São Manoel foi doado ao Município e inclusive, já foi autorizada pela Cetesb, para a instalação da Usina, que no futuro poderá vir a transformar lixo em energia elétrica.

O ministro Ricardo Salles parabenizou São Manuel pela iniciativa. “São Manuel tem um Administração que se preocupa com o destino de seu lixo e temos que parabenizar pela iniciativa, servindo de exemplo para a região, para São Paulo e para o Brasil”, destacou o ministro.

O prefeito Ricardo Salaro agradeceu à Usina São Manoel na pessoa de seu diretor-presidente Carlos Dinucci. “Quero agradecer essa importante doação que nos faz a Usina São Manoel, uma empresa moderna, que gera empregos, sempre preocupada com as questões ambientais e que colabora com as questões sociais envolvendo a nossa população. Podem ter certeza de que iremos utilizar da melhor maneira possível essa área doada, resolvendo uma questão ambiental muito séria que é o destino final do lixo urbano e reciclado, que é coletado diariamente dos lares dos são-manuelense”, disse o prefeito.