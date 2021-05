Bauru: feirantes e produtores rurais podem fazer teste da Covid-19 na segunda-feira

A testagem ocorrerá na segunda-feira (31), das 8h às 18h, no Recinto Mello Moraes

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra), realizará uma testagem em massa da Covid-19, voltada a feirantes, produtores e trabalhadores rurais. A testagem ocorrerá na segunda-feira (31), das 8h às 18h, no Recinto Mello Moraes. Os feirantes e produtores rurais interessados em fazer o teste devem entrar em contato com a Sagra ou com o Sindicato Rural de Bauru.

A testagem será possível por conta de uma parceria entre a Sagra, Secretaria de Saúde, Sindicato Rural de Bauru, Escola Técnica Ana Nery e Senar, com apoio ainda da Emdurb para a organização do trânsito. A entrada será pelo portão da avenida Comendador Martha. “Os profissionais das feiras livres e os produtores rurais não pararam em nenhum momento durante a pandemia, então é importante esta oportunidade de fazer o teste”, avisa o secretário de Agricultura, Jorge Abranches.

Serão disponibilizados 500 testes rápidos, doados pelo Sindicato Rural de Bauru. Os demais parceiros entrarão com equipes, alimentação e estrutura para a realização da testagem dos feirantes e produtores rurais.

SOLIDÁRIO

As pessoas que vão fazer o teste rápido poderão, de maneira espontânea e voluntária, doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal ou cobertores. As arrecadações serão destinadas para o Fundo Social de Solidariedade, e depois vão para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas na Sebes.

SERVIÇO

Os feirantes, produtores rurais e trabalhadores rurais interessados em fazer o teste devem entrar em contato com a Sagra, pelo telefone (14) 3235-1400, ou com Sindicato Rural, pelo telefone (14) 99616-6834, até sexta-feira (28), das 8h às 12h. A testagem será na segunda-feira, das 8h às 18h, no Recinto Mello Moraes.