Botucatu tem o 2º mês no ano com saldo negativo na geração de empregos

Conforme o Caged, foram 1147 admissões e 1173 demissões nos maiores segmentos econômicos

Por Flávio Fogueral

O ritmo de encerramento de vagas teve forte redução em Botucatu no mês de abril, conforme apontou levantamento do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), ferramenta oficial do Ministério da Economia. Mesmo assim, é o segundo mês seguido de saldo negativo na empregabilidade registrado no ano.

Conforme o Caged, foram 1147 admissões e 1173 demissões nos cinco maiores segmentos econômicos presentes no município. Isso dá a extinção formal de 26 postos de trabalho em abril. Em março, foram encerradas 839 vagas. Mesmo com saldo negativo, foi a menor retração registrada desde janeiro de 2020 e com a pandemia de Covid-19.

No ano, o saldo ainda é de retração, com a finalização de 584 vagas na Cidade, resultante de 5.160 admissões e 5.744 demissões. Botucatu possui 37.292 pessoas empregadas com carteira assinada, segundo o Caged.

Em abril, dois dos cinco segmentos econômicos analisados pelo Ministério da Economia registraram saldos negativos quanto à geração de emprego. Destaque para o Comércio, que viu a retração de 89 postos no período (220 contratações e 300 demissões); seguido pela Agropecuária, que extinguiu 59 postos (139 desligamentos frente a 80 admissões).

Por outro lado, retomaram o ritmo de contratação os setores de Serviços, com a criação de 68 postos (628 contratações e 560 demissões); Indústria, com saldo positivo em 43 vagas (160 admissões e 117 desligamentos). Por fim, a construção civil mostrou desempenho discreto, de 59 admissões frente a 57 demissões, com saldo de dois postos criados no mês.

Por gênero, homens foram os mais afetados com encerramento de 69 postos formais no referido mês. Já mulheres tiveram saldo positivo no mês, com a criação de 43 vagas no período. O levantamento do Caged ainda apresenta que os saldos negativos ocorreram mais em pessoas de 50 a 64 anos (-36), 30 a 39 anos (-32), 40 a 49 anos (-13), 65 anos ou mais (-5) e até 17 anos (-5). Em contrapartida, as faixas compreendidas de 18 a 24 e de 25 a 29 anos tiveram, respectivamente, saldo positivo de 31 e 34 novos postos formais.

Já por nível de escolaridade, as maiores extinções de vagas, em Botucatu, foram nos que possuem Fundamental Incompleto (-105), Médio Incompleto (-29), Fundamental Completo (-17). O saldo positivo foi observado em pessoas com Ensino Superior Completo (80), Médio Completo (39) e Superior Incompleto (6).