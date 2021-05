Sabesp moderniza relacionamento com cliente e unifica atendimento do 0800

Medida faz parte de um projeto de modernização do relacionamento com o cliente, facilitando a solução de pedidos

Da Redação

A Sabesp está unificando o atendimento telefônico comercial pelo 0800 em todo o Estado. A partir de 31 de maio, clientes dos municípios onde a Companhia opera deverão solicitar serviços e informações pelo 0800 055 0195, independentemente de estarem na Região Metropolitana de São Paulo, no interior ou no litoral. A medida torna mais prático o contato e faz parte de um projeto de modernização do relacionamento com o cliente, facilitando a solução de pedidos.

A implantação do 0800 único para a Sabesp obedece a um cronograma com orientação aos clientes e de migração de serviços. Desde 7 de maio os moradores da Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina que ligam para o telefone da central que atendia essas áreas estão sendo informadas da mudança e a ligação é transferida para o 0800 055 0195. Em 31 de maio passa a valer apenas esse número da central unificada.

A adoção do 0800 único terá impacto para o cliente ao unificar também as fontes de informações e o padrão de atendimento. A medida ainda vai permitir a inclusão de mais serviços no autoatendimento que o cliente pode fazer pela URA – unidade de resposta audível –, dando agilidade na solução dos pedidos do cliente, além de reduzir custos operacionais.

O atendimento telefônico único também ganhará rapidez ao modernizar o sistema, evitando transferências desnecessárias e reduzindo o volume de rechamada. O modelo permitirá, por exemplo, o roteamento inteligente das ligações para direcionar os contatos recebidos aos agentes mais aptos para dar solução a uma determinada questão. O objetivo é garantir a excelência no serviço aos clientes da Sabesp.

O atendimento às pessoas com deficiência auditiva e de fala também está sendo unificado no telefone 0800 016 0195, que funciona no mesmo horário da Central Telefônica: o atendimento a serviços comerciais ocorre de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e aos sábados das 7h às16h. Permanecem sem alteração o atendimento a serviços emergenciais 24h por dia, nos sete dias da semana, pelo 195 e da Ouvidoria Sabesp pelo 0800 055 0565 entre 8h e 18h de segunda a sexta-feira.