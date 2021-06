Botucatu tem 5 mortes pela Covid-19 nesta segunda (31)

São 35 óbitos de moradores de Botucatu neste mês

Da Redação

O mês de maio termina com cinco moradores de Botucatu vindo a óbito por causa da Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, chegam a 231 as fatalidades desde o início da pandemia, em março de 2020.

As vítimas são quatro homens, sendo dois de 53 e 54 anos, internados na rede privada de saúde e mais dois, de 77 e 89 anos, que estavam no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Também morreu uma mulher de 85 anos, internada no HCFMB.

São 35 óbitos de moradores de Botucatu neste mês, o que equivale a 15,15% do total desde o início da pandemia.