Juizado Especial de Botucatu realiza atendimentos via WhatsApp

Da Redação

Há cerca de um ano, por conta das restrições causadas pela pandemia de Covid-19, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Botucatu, comandado pela a juíza Licia Eburneo Izeppe Pena, vem realizando parte dos atendimentos via WhatsApp. O serviço é feito das 9 às 17 horas e pode ser iniciado utilizando o próprio número de telefone do cartório – (14) 3112.7142 – no WhatsApp.

Logo que a parte entra em contato com o JECC via aplicativo, recebe uma mensagem informando os procedimentos de atendimento. Sempre que há dúvida quanto à identidade da parte, a orientação é que seja feita uma chamada de vídeo. Após a parte responder à mensagem, o servidor prossegue o contato com as orientações. As questões tratadas via WhatsApp podem ser das mais diversas, como intimação para pagamento de dívida, o que fazer em caso de recebimento de intimação, horários de atendimento, entre outras.

“Em nosso cartório, a orientação é que os atendimentos sejam finalizados até o final de cada horário, não podendo o funcionário terminar seu expediente com mensagens sem responder. Desse modo, o servidor consegue se programar para cumprir suas demais funções, o que contribui positivamente com a sua produtividade. A experiência tem apresentado bons resultados”, conta a juíza Licia Eburneo Izeppe Pena.