Sabesp prorroga o prazo para inscrições do concurso de artes alusivo ao Dia do Meio Ambiente

A data limite para a inscrição e entrega dos trabalhos foi prorrogada para o dia 20 de junho

Da Redação

Promovido pela startup ExplicaMais (uma plataforma de gestão de estudos) e o projeto Padalágua, com apoio da Sabesp, o concurso de artes para celebrar o Dia do Meio Ambiente (comemorado em 05 de junho) é uma ação voltada aos alunos das redes pública e particular de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, nos 35 municípios atendidos pela Sabesp na bacia hidrográfica do Médio Tietê, na região de Botucatu. A data limite para a inscrição e entrega dos trabalhos – nas categorias de redação, pintura e desenho, de acordo com a faixa etária do estudante – foi prorrogada para o dia 20 de junho de 2021.

Com o tema “Somos Água”, o concurso visa incentivar a captura de registros que evidenciem os serviços prestados pela Sabesp e que também enfatizem a importância da água. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais, além de sensibilizar a atual geração estudantil para o correto consumo de água, formando, assim, futuros consumidores responsáveis.

Como participar?

O concurso vai premiar os melhores trabalhos em três categorias: Desenho (alunos de 5 a 10 anos do Fundamental I); Fotografia (alunos de 11 a 14 anos do Fundamental II) e Redação (estudantes do Ensino Médio, na faixa etária de 15 a 18 anos).

As inscrições, que seguem até o dia 20 de junho, e as entregas das obras produzidas pelos estudantes deverão ser feitas por meio do site: https://materiais.explicamais.com.br/somos-agua. Informações sobre prazo e requisitos necessários para a participação também podem ser obtidas no site, basta escolher a categoria em que deseja disputar. A participação é gratuita.

Votação

A seleção dos trabalhos será realizada por três bancas de pessoas credenciadas e especializadas nas áreas, levando-se em consideração: criatividade, originalidade e coerência temática. O julgamento será feito no período de 21 a 23 de junho. O resultado do concurso será divulgado no dia 25 de junho, encerrando as atividades comemorativas do mês do Meio Ambiente, no site da ExplicaMais: www.explicamais.com.br. Informações complementares podem ser obtidas pelo email: suporte@explicamais.com.br.

Premiação

No total serão distribuídos 45 prêmios para os participantes classificados com as melhores obras nas três categorias do concurso. Os prêmios vão desde assistentes pessoais, mesas digitalizadoras e caixas de som bluetooth até headphones, jogos de tabuleiro e menções honrosas. Todos os vencedores poderão ter suas obras publicadas no Instagram da Sabesp (@sabespcia). Também há a possibilidade de os primeiros colocados em cada categoria participarem de uma live da Sabesp. Detalhes no site materiais.explicamais.com.br/somos-agua.

Área de abrangência do concurso

Confira a relação de municípios atendidos pela Sabesp na região que serão abrangidos pelo concurso “Somos Água”: Águas de São Pedro, Agudos, Alumínio, Anhembi, Araçariguama, Arealva, Areiópolis, Bocaina, Bofete, Boituva, Boraceia, Botucatu, Capela do Alto, Cesário Lange, Charqueada, Conchas, Dourado, Ibiúna, Iperó, Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pederneiras, Pereiras, Piedade, Porangaba, Pratânia, Quadra, Salto de Pirapora, Santa Maria da Serra, São Manuel, São Roque, Tatuí, Torre de Pedra e Torrinha.