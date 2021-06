Covid-19: Botucatu tem mais de 100 moradores internados em hospitais para tratamento da doença

Cidade ainda concentra 619 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória

Da Redação

Botucatu registrou 112 novos casos de Covid-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta terça-feira, 1º de junho. O acumulado passa a ser de 14.196 pessoas com a doença desde o início da pandemia.

Total de casos acumulados equivale a 9,58% da população da Cidade, estimada em 148.130, segundo o IBGE.

Além disso, há 107 pacientes internados para tratamento médico, sendo que 75 estão no Hospital das Clínicas de Botucatu, 26 na rede privada de saúde e seis no Hospital do Bairro. Desse total, 91 pessoas têm diagnósticos positivos ao novo coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos em UTI no HCFM está em 115%, onde todas as 40 vagas encontram-se em uso, sendo necessária a abertura de mais seis espaços extras. Na rede privada o total é de 55%, onde nove dos 20 leitos encontram-se ocupados.

Cidade ainda concentra 619 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia de covid-19 matou 233 botucatuenses, sendo que outros 13.255 estão recuperados.