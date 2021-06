Cursos gratuitos são oferecidos pela plataforma EAD do SEST SENAT

Os cursos on-line são ofertados em um ambiente virtual de aprendizagem moderno e interativo

Da Agência Brasil

Cursos gratuitos nas áreas de Administração, Financeira e Logística estão sendo oferecidos pelo Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT). As inscrições estão abertas para as especializações na plataforma de ensino a distância (EAD) do órgão.

Os cursos on-line e gratuitos SEST SENAT são ofertados em um ambiente virtual de aprendizagem moderno e interativo. Para conferir todos os cursos disponíveis e realizar a inscrição gratuita, os interessados devem acessar o site: https://ead.sestsenat.org.br/cursos.

Abaixo, separamos três opções de cursos disponíveis na plataforma EAD, para quem deseja adquirir novos conhecimentos e habilidades. Confira:

1 – Administração Financeira com Foco em Investimento

O estudante desse curso on-line e gratuito do SEST SENAT irá conhecer, de forma prática, sobre balanço patrimonial e fluxo de caixa, observando os objetivos do demonstrativo de resultados e analisando seus dados, a fim de promover o sucesso do seu negócio.

2 – 5S no Escritório

O conteúdo desse curso tem como objetivo ensinar a deixar o ambiente de trabalho limpo e organizado, utilizando a metodologia japonesa dos 5S e como é possível mudar o comportamento a fim de manter a limpeza e a organização no escritório ou em outros espaços profissionais.

3 – Administração de Terminais e Armazéns

Durante o curso, o estudante aprenderá sobre as funções dos terminais e armazéns, como estão classificados e a importância da sua organização para a estocagem e armazenagem. Compreenderá, ainda, o que é necessário para tomar decisões corretas sobre o gerenciamento de um armazém ou terminal.

Plataformas de cursos gratuitos

Neste momento de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19, o ensino a distância (EAD) tem sido a principal alternativa para dar continuidade ao aprendizado. Os cursos on-line e gratuitos são uma oportunidade para conseguir qualificação profissional em uma modalidade de ensino mais flexível. O aluno do EAD pode escolher os dias e horários mais adequados para se dedicar aos estudos com total atenção, essencial para o aproveitamento pleno do curso.

