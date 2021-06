Obras de revitalização do Centro de São Manuel terão início na próxima semana

Custo da obra será de R$ 650 mil

Da Redação

O início das obras de revitalização do centro da cidade, está programado para ser iniciado no próximo dia 7 de junho.

A Diretoria de Obras já deu a “ordem de serviço” para o início das obras, que irão modificar o trânsito e o acesso das pessoas, de duas quadras da Rua XV de Novembro e Moraes Gordo, desde o cruzamento com a Rua Cel. Joaquim Floriano até a Batista Martins.

A empresa FortPav será a responsável pela execução das obras que inclui construção de calçadões, nova pavimentação e um novo ponto para os taxistas do jardim público. O custo da obra será de R$ 650 mil. A empresa contratada concluiu os serviços de topografia e finalizou os trabalhos do projeto executivo.

O projeto de revitalização das ruas do centro da cidade já havia sido apresentado a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de São Manuel, que acenou positivamente para a sua construção.

O diretor municipal da Indústria e Comércio Edinho Baptistão se reuniu com os taxitas para a demarcação do novo ponto provisório, já que eles terão que deixar o local até a conclusão das obras. Os taxistas decidiram que o ponto provisório será na Rua Gomes de Faria, na quadra que abriga a igreja de são Benedito, até o Museu.

As obras serão iniciadas pela quadra da Rua XV de Novembro, cruzamento com a Rua Cel Joaquim Floriano. O projeto de revitalização prevê modificações no centro comercial, envolvendo as duas quadras da ruas XV de Novembro e Moraes Gordo e deverão por um período, causar alguns transtornos inevitáveis, tanto para a população, quanto aos comerciantes instalados na região.

“Sabemos que num primeiro momento teremos algumas reclamações, o que entendemos ser normal, mas infelizmente, alguns transtornos serão inevitáveis. Mas no final, com as obras concluídas, o novo centro comercial da cidade irá agradar a população e comerciantes, tenho certeza”, disse o diretor Edinho Baptistão.