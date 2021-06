Prefeitura e serviços municipais terão expediente diferenciado no feriado de Corpus Christi

Expediente voltará ao normal na próxima segunda-feira, 7

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu informa que o expediente nas repartições públicas municipais seguirá um cronograma diferenciado no feriado nacional de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 3 de junho. As repartições não funcionarão na quinta-feira, 3, feriado e na sexta-feira, 4, ponto facultativo. O expediente voltará ao normal na próxima segunda-feira, 7.

Saúde – Os Prontos Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. A Central Covid funcionará na quinta e sexta-feira, das 7 às 19 horas (3811-1519), bem como os dois pontos de coletas de exames para Covid-19 (Hospital do Bairro e Posto de Saúde da Vila São Lúcio).

Já as unidades de saúde não funcionarão, seguindo o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Saúde (3811-1100).

Educação – As Escolas Municipais de Ensino Fundamental I e Educação Infantil, seguirão o expediente da Prefeitura, com aulas suspensas nos dias 3 e 4 de junho. A exceção fica por conta do CEI Claudeval Luciano da Silva, CEI Professor Ruy Amado Piozzi e CEI Canal Comunitário, que atenderão na quinta e sexta-feira em sistema de plantão para alunos de 0 a 3 anos, cujos pais trabalharão nesses dias. Mais informações na Secretaria Municipal de Educação (3811-3150).

Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente nesta quinta e sexta-feira. Já a Coleta Seletiva não funcionará na quinta-feira, retornando na sexta-feira.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” estará fechado na quinta-feira, 3, voltando a atividade na sexta-feira, 4.

Transporte Coletivo – O transporte coletivo atuará na quinta-feira, 3, com tabela horária de sábado. Já na sexta-feira, 4, seguirá com a tabela de dia útil. A população pode consultar horários e itinerários no https://www.botucatu.sp.gov.br/transporte-coletivo .