São Paulo e Palmeiras conhecem adversários das oitavas da Libertadores

Calendário da Libertadores prevê que as oitavas de final ocorram entre 13 e 22 de julho

Da Agência Brasil

A Confederação Sul-Americana (Conmebol) sorteou nesta terça-feira (1° de junho) os confrontos pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que serão disputados após a Copa América – que termina em 10 de julho. Atual campeão, o Palmeiras terá como adversário a Universidad Católica (Chile), com jogo de ida no estádio San Carlos de Apoquindo, na capital Santiago, e volta no Allianz Parque, em São Paulo. As datas e horários ainda será anunciados pela organização. O calendário da Libertadores prevê que as oitavas de final ocorram entre 13 e 22 de julho.

Caso avance, o Verdão poderá ter um clássico com o São Paulo pela frente, se o Tricolor levar a melhor sobre o Racing (Argentina), reeditando o duelo que já ocorreu na fase de grupos desta edição: primeiro com um empate sem gols, e depois um triunfo argentino por 1 a 0 na casa dos brasileiros. O jogo de ida será no Morumbi e o de volta no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana da capital argentina Buenos Aires.

A rivalidade Brasil-Argentina também se fará presente em outros dois confrontos. O Atlético-MG, time de melhor campanha na primeira fase, terá o Boca Juniors como rival, com a partida de ida na Bombonera, em Buenos Aires, e a de volta no Mineirão, em Belo Horizonte. Quem se classificar, duelará com o vencedor entre os argentinos River Plate e Argentinos Juniors (que será o mandante do segundo jogo).

O Flamengo, campeão em 2019, medirá forças com o Defensa y Justícia. O jogo de ida será no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela (Argentina). O de volta terá mando rubro-negro, no Maracanã.

Se os cariocas prosseguirem, podem ter o Internacional como rival nas quartas. O Colorado reencontrará o Olimpia (Paraguai), com o primeiro jogo no estádio Manuel Ferreira, na capital Assunção, e o segundo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gaúchos levaram a melhor nas duas partidas entre eles pelo Grupo B desta edição: 6 a 1 em casa, 1 a 0 fora.

Outro confronto Brasil-Paraguai envolve Fluminense e Cerro Porteño. O primeiro embate será no estádio La Olla Azulgraná, em Assunção. O segundo, com mando tricolor, terá o Maracanã como palco. O ganhador duelará nas quartas contra quem avançar entre Velez Sarsfield (Argentina) e Barcelona de Guayaquil (Equador). Esse último faz a partida de volta em casa.