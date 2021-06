AAB vence a primeira pela Liga Paulista de Futsal

Da Redação

A equipe da Associação atlética Botucatuense (AAB) conseguiu sua primeira vitória na Liga Paulista de Futsal. Em partida realizada na noite desta terça, 1, no Complexo Esportivo Mário Covas Júnior, derrotou Indaiatuba, por 3 a 1. Os gols da Veterana foram marcados por Buiú, Mixa, Dú e Cristian, todos no primeiro tempo. Juninho descontou para os visitantes, já na segunda etapa.

Com a vitória, a AAB ultrapassa Indaiatuba e sobe à quarta posição do Grupo A, entrando assim na zona de classificação à próxima fase da Copa LPF 2021. “Foram três pontos de suma importância, depois de tudo que a equipe está fazendo. Trabalhamos demais nestes últimos dias e a comissão técnica soube, muito bem, preparar a equipe. Foi uma vitória importante, sabíamos das dificuldades do jogo, mas ainda temos muita coisa pela frente“. Disse Buiú, capitão da equipe e autor de um gos da Veterana na noite.